بغداد تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد قادة النصر. وذكر قسم الإعلام والإتصال الحكومي لمحافظة بغداد في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “استناداً إلى قرار مجلس محافظة بغداد، وجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد قادة …

