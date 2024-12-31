محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد قادة النصر

2024-12-31 22:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد قادة النصر.وذكر قسم الإعلام والإتصال الحكومي لمحافظة بغداد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "استناداً إلى قرار مجلس محافظة بغداد، وجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد قادة النصر".