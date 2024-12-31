تستوعب 27 ألف كتاب .. إعادة افتتاح المكتبة العامة في الفلوجة

2024-12-31 22:45:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلن أمين مكتبة الفلوجة العامة ناصر عبيد، اليوم الثلاثاء، إعادة افتتاح المكتبة العامة في الفلوجة، فيما بين أن المكتبة تستوعب 27 ألف كتاب.وقال عبيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم اليوم إعادة افتتاح المكتبة العامة في الفلوجة، بعد أن تم ترميمها من قبل الحكومة المحلية"، لافتا إلى، أن "البناية حديثة وصرح جديد يضاف للفلوجة".وأضاف، أن "المكتبة مكونة من ثلاثة طوابق وتحتوي على خمسة مخازن للكتب، كما أنها تستوعب 27 ألف كتاب، وتضم أيضا قاعتين للمذاكرة وقاعة أرشيفية، إضافة إلى جناحي إدارة"، مبينا، أن "المكتبة مصممة بطريقة جميلة جدًا، وتقع في بداية مدينة الفلوجة".وبين عبيد، أن "البناية الجديدة جاءت بعد المكتبة العامة القديمة، والتي أسست عام 1957، حيث كانت تحوي على أمهات الكتب، ولكن بعد أحداث عام 2014 دمرت البناية وفقدت جميع الكتب".وأكد، أن "أبناء مدينة الفلوجة سارعوا في التبرع إلى المكتبة، بما تحتويه مكتباتهم الخاصة، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية في كلية التربية في الجامعة المستنصرية، وكلية ابن رشد في جامعة الفلوجة"، موضحا، أننا "استلمنا مجموعة من الكتب من محافظة كركوك عن طريق متبرعين للمكتبة، وبانتظار وصول مجموعة من الكتب من محافظتي نينوى والنجف الأشرف، حيث وعدونا خيرًا بالتبرع بمجموعة من الكتب".وأشار عبيد إلى، أن "المكتبة تحوي على كتب تشمل جميع الاختصاصات في القانون والسياسة والفلسفة والاجتماع والإدارة والاقتصاد، إضافة إلى الكتب الدينية"، منبها بإمكان أي مواطن استعارة كتاب أو المذاكرة داخل المكتبة"، مؤكدا، أن "هناك تعاونًا من قبل الجميع، كونها إرثًا يخص الجميع".ودعا عبيد، "قسم تربية الفلوجة إلى تنظيم زيارات للمدارس الابتدائية والمتوسطة؛ لزرع روح القراءة لدى الطلبة الجدد"، منبها، بأن "البناية تضم مقهى خاصًا، واستراحة للقراءة".وأكد، أن "المكتبة فيها كتب تصل اعمارها إلى 100 عام، كما أن هناك مبادرة داخل المكتبة، بتوفير المناهج الدراسية، من الأول الابتدائي إلى السادس الإعدادي، وهذه الكتب ستعطى للطلبة المحتاجين مجانًا، سواء كتاب أو ملزمة وبدون أي مقابل".