بعد خيبة خليجي 26.. علي جاسم يدرس الرحيل عن كومو الإيطالي

2024-12-31 22:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

يعيش علي جاسم لاعب المنتخب العراقي المحترف في صفوف كومو الإيطالي، أيامًا صعبة بسبب تراجع مستوياته، وعلى وجه التحديد في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.

وشارك اللاعب في ثلاث مباريات مع المنتخب العراقي في البطولة، لكنه أخفق في وضع بصمته أو الظهور بأداء يشفع له لدى الجماهير العراقية، التي باتت تشك في قدرته على استعادة مستواه السابق.

وقالت المصادر، ان: "اللاعب علي جاسم وبعد انتهاء بطولة كأس الخليج في الكويت، أخبر المقربين منه بأنه يشعر بالذنب، وعدم الرضا بسبب المستويات التي يقدمها حاليًّا مع الفريق العراقي، إذ يرغب اللاعب بأن يكون أكثر فاعلية وأن يستعيد لياقته ومستوياته السابقة مع أسود الرافدين، وخصوصًا أنّ الفريق العراقي تنتظره مباريات حاسمة في تصفيات كأس العالم، وتتطلب من الجميع أن يكون في قمة مستواه".

وأضافت: "عاد اللاعب مع الوفد العراقي إلى بغداد بعد نهاية مشاركة الأسود في كأس الخليج، والآن يستعد للسفر إلى إيطاليا قريبًا للجلوس مع مدربه سيسك فابريغاس، إذ سيتحدث معه وسيبلغه بأنه يريد اللعب وهو غير مستعد للجلوس كثيرًا على دكة البدلاء، ويتوقع اللاعب بأن فابريغاس لن يوافق على طلبه، بالتالي سيحاول إقناعه بالانتقال إلى فريق آخر".

في السياق، ذكرت المصادر عن وضعية النجم العراقي أنّ "فابريغاس وإدارة كومو لا يرغبان بخسارة اللاعب بهذه السرعة، لكنّ جاسم سيحاول إقناع مدربه بالانتقال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، خصوصًا وأنه يمتلك عرضًا رسميًّا للإعارة من هولندا والسعودية، بالتالي قد يوافق النادي الإيطالي على انتقال لاعبه العراقي في فترة الانتقالات الشتوية، بدلًا من إجلاسه على دكة البدلاء حتى نهاية الموسم، وهي أيضًا فرصة كي يتعلم اللاعب التحدث على الأقل باللغة الإنجليزية".

كما بيّنت المصادر ان: "بطولة كأس الخليج والمستوى غير المقبول الذي ظهر به علي جاسم، دفعته إلى اتخاذ قرار الخروج من كومو، لأن اللاعب ينظر بأن الاحتراف في إيطاليا لم يعد بالفائدة عليه، وتراجع عن مستواه الذي كان عليه قبل انتقاله لصفوف كومو، لذلك يجد بأنّ الإعارة هو أفضل خيار له، خصوصًا وأنه لا يريد مغادرة كومو من دون وضع بصمته أو تحقيق مشاركة فعالة مع الفريق".

ولا يشارك علي جاسم (20 عامًا) كثيرًا مع كومو، حيث لعب فقط في مباراتين وشارك فيهما كبديل، إذ وصل مجموع دقائق لعبه إلى 9 دقائق فقط، في حين أن فريقه لعب 18 مباراة في الدوري الإيطالي حتى الآن، ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.