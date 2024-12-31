2024-12-31 22:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الثلاثاء،أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور طهران نهاية الأسبوع المقبل.

وذكرتوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء أن بقائي أشار إلى أن رئيس الوزراءالعراقي سيجري خلال هذه الزيارة المرتقبة إلى إيران محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

واضافالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذه الزيارة تأتي في سياق استمرار التشاور بينالبلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول التطورات الجارية في المنطقة.

وكانمصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الإثنين، أن رئيس الحكومة محمد شياعالسوداني سيبدأ نهاية الأسبوع المقبل بزيارة إلى إيران، تتناول التطورات فيالمنطقة.

وذكرالمصدر أن السوداني سيبحث مع القادة الإيرانيين عدة ملفات، وفي مقدمتها التطوراتالأخيرة في سوريا.

وكانالسوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دول المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، منهاالأردن والسعودية، حيث ناقش مع قادة هذه الدول قضايا أمنية.

كماشارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركة دول عدة بينها الولاياتالمتحدة.

وكانالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زارالعراقي في 11 من أيلول/ سبتمبر الماضي، وقام بجولة لثلاثة أيام شملت بغداد،أربيل، السليمانية، النجف، كربلاء والبصرة.

كمازار السوداني وفي 22 من أيار/ مايو الماضي طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيسالإيراني إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه إثر تحطم طائرته.