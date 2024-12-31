عشية رأس السنة.. الصحة تحذر من خطورة الألعاب النارية

2024-12-31 23:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، (31 كانون الأول 2024)، من خطورة الألعاب النارية، داعية الأهالي إلى تجنب استخدام الألعاب خلال الاحتفال بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، "نهنئ جميع العائلات العراقية والشعب العراقي بمناسبة رأس السنة الميلادية"، داعيًا، "العائلات إلى عدم اقتناء الألعاب النارية؛ لتجنب الإصابات خلال استخدامها".

وأضاف، أن "وزارة الصحة تسجل إصابات متنوعة من جراء استخدام الألعاب النارية كالمفرقعات والصجم".

وتابع البدر، أن "من الإصابات التي تسببها الألعاب الحروق والجروح والبتر وإصابات العين والأذن"، مشددا على، "عدم استخدام الألعاب داخل المنازل أو قرب المحال والعجلات".

وجدد البدر دعوته للقوات الأمنية والجهات المعنية بتحديد أماكن امتلاك وتداول مثل هذه الألعاب الخطرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى، أن "وزارة الصحة وضعت خطة ليلة الاحتفال بعيد رأس السنة للتعامل مع الطوارئ والإسعاف والمسعفين مع استمرار مواعيد المراجعين للمؤسسات الصحية طيلة أيام الأسبوع".