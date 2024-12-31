رغم النقص العددي.. المنتخب البحريني يتغلب على الكويت ويذهب لنهائي خليجي26

2024-12-31 23:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل المنتخب البحريني الى المباراة النهائيةلبطولة كاس خليجي26 لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على المنتخبالكويتي في مباراة ‫نصف نهائي البطولة التي تستضيفها الكويت.

وجرت المباراة في ملعب جابر الأحمد الدولي عند الساحة8:45 من مساء اليوم وانتهت لصالح البحرين بنتيجة 1-0.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفيالشوط الثاني سجل المنتخب البحريني هدفه في الدقيقة 75 عن طريق اللاعب محمد مرهون.

وبهذا الفوز تأهل منتخب البحرين إلى المباراة النهائيةللبطولة ليواجه منتخب عمان الذي تأهل اليوم إلى المباراة الختامية على حسابالمنتخب السعودي بفوزه عليه بنتيجة 2-1.

وشهد اللقاء طرد لاعب منتخب البحرين مهدي عبد الجبار فيالدقيقة 52 من عمر اللقاء ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل نهائي البطولة الخليجية منيوم الجمعة المقبل الموافق 3 كانون الثاني، يناير المقبل، لتقام يوم السبت الموافقالرابع من الشهر نفسه على ملعب جابر الدولي.