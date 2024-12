2024-12-31 23:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر اقتنص منتخب البحرين بطاقة التأهل لنهائي كأس الخليج العربي “خليجي 26″، بعد الفوز على الكويت، بنتيجة 1-0، مساء الثلاثاء، على استاد جابر الاحمد الدولي، في نصف النهائي. وجاء هدف اللقاء الوحيد للبحرين في الدقيقة 75 عن طريق محمد جاسم مرهون. وسيلتقي المنتخب البحريني نظيره العماني في المباراة النهائية المقررة السبت المقبل على استاد …

