2024-12-31 23:09:04 - المصدر: ايشان

تصاعد الحديث مؤخرا عن معلومات لم يجرِ تأكيدها أو نفيها، تخص قيام جهة ما، بمصادرة رواتب 800 منتسب بالحشد الشعبي. صفحات ومواقع إخبارية اتهمت عبر مصادر لم تسمها مستشار رئيس الوزراء الوزراء خالد كيبان، بمصادرة رواتب ٣ اشهر لـ800 منتسب جرى تعيينهم مؤخرا ضمن الهيئة”. وتقول تلك الصفحات، إن “الرواتب اضيفت في بطاقات الكي […]

ظهرت المقالة أكثر من 3.3 مليار دينار.. ما قصّة مصادرة رواتب 800 منتسب بالحشد؟ أولاً على ايشان.



