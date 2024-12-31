ليلة استثنائية في السليمانية.. شارع سالم والمراكز التجارية "قلب" احتفالات رأس السنة (صور)

2024-12-31 23:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ليلة استثنائية في مدينة السليمانية، حيث تحول شارع سالم الشهير والمراكز التجارية الكبرى في المدينة إلى نقاط محورية تجسد فرحة الأهالي والسياح بحلول العام الجديد.

شارع سالم.. نبض الاحتفالات

تحول شارع سالم، المعروف كأحد أهم شوارع السليمانية، إلى وجهة رئيسية للاحتفال. ازدحم الشارع بالعائلات والشباب الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء المميزة. زُينت واجهات المحلات والمقاهي بالإضاءات البراقة، فيما نظمت عروض موسيقية في الهواء الطلق جذبَت الحضور من مختلف الأعمار.

السيد أحمد حسين، أحد أصحاب المحال التجارية في شارع سالم، يقول في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز :"كل عام يشهد شارع سالم احتفالات مميزة، لكن هذا العام كان مختلفاً. الأجواء كانت مفعمة بالفرح، والإقبال كان كبيراً سواء من أهالي المدينة أو السياح، زبائني كانوا يسألونني طوال الشهر عن تجهيزات رأس السنة."

أما الشابة دينا كريم، التي جاءت مع أصدقائها للاحتفال، فتقول لمراسل وكالتنا :"نحب قضاء ليلة رأس السنة في شارع سالم لأنه يمثل روح السليمانية. الأجواء هنا تجمع بين التراث والحداثة، ونحن نستمتع بمشاركة هذه اللحظات مع الجميع."

المراكز التجارية: وجهة العائلات والسياح

إلى جانب شارع سالم، استقطبت المراكز التجارية الكبرى في السليمانية العائلات والسياح الباحثين عن تجربة فريدة للاحتفال، مجمع "سيتي ستار" و"مجدي مول" نظما فعاليات خاصة بالمناسبة، مثل العروض الترفيهية والمسابقات للأطفال، مع تخفيضات كبيرة على الهدايا والأزياء.

السيدة شيرين محمود، التي جاءت مع عائلتها إلى "سيتي ستار"، قالت لمراسلنا :"الأطفال استمتعوا بالأنشطة الترفيهية، ونحن وجدنا فرصة للتسوق والاستمتاع معاً، المراكز التجارية أصبحت جزءاً مهماً من احتفالات رأس السنة، لأنها تجمع بين التسوق والترفيه."

اما السيد رامي يوسف، سائح من بغداد، فقال لوكالتنا:"زرت السليمانية خصيصاً لقضاء رأس السنة، أجواء المراكز التجارية كانت مبهرة، وتنظيمها يعكس اهتمام المدينة بجذب السياح وتقديم تجارب مميزة."

الألعاب النارية: البداية والنهاية

لعبت الألعاب النارية دوراً بارزاً في احتفالات رأس السنة في شارع سالم ومجمع "مجدي مول"، منذ الساعات الأولى من المساء، بدأت عروض صغيرة للألعاب النارية لجذب الزوار وإضفاء أجواء احتفالية، حيث انتشر الأطفال والعائلات لمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية.

السيد كاوه رسول، أحد منظمي الاحتفالات، يقول لنا : "حرصنا على أن تكون الألعاب النارية جزءاً أساسياً من الاحتفال، إذ بدأت بعروض صغيرة منذ المساء لجذب الجمهور، وانتهت بعرض كبير ومبهر عند منتصف الليل، أضاء سماء المدينة وجعل الجميع يهتف بحماس."

أما الطفلة يارا محمد (9 سنوات)، فتقول بحماس لمراسل وكالتنا: "الألعاب النارية كانت أجمل شيء، أحببت رؤية الألوان وهي تملأ السماء، شعرت وكأنها تقول لنا: العام الجديد سيكون مليئاً بالفرح."

اما السيدة هيفاء كريم، التي كانت مع أسرتها في "مجدي مول"، تقول لوكالة شفق نيوز : "كان للعروض النارية تأثير خاص على أجواء الاحتفال، فقد جمعت الناس معاً ومنحت الأطفال فرحة كبيرة، وكانت لحظة مميزة بالنسبة لنا جميعاً."

رسائل الأمل والتفاؤل من شارع سالم

لم تكن الاحتفالات مجرد لحظات فرح، بل حملت معها رسائل أمل للعام الجديد.

السيد سامي جبار، أحد الزوار، يقول خلال حديثه لمراسلنا: "هذه الليلة تمثل فرصة للتفكير في المستقبل نحن بحاجة لمثل هذه الأوقات لنتذكر أهمية الأمل والعمل معاً لتحسين حياتنا."

احتفالات رأس السنة الميلادية 2025 في السليمانية، خاصة في شارع سالم والمراكز التجارية، أكدت مكانة المدينة كمركز للحياة والثقافة في كردستان وسط الزينة والألعاب النارية والأمنيات المتبادلة، حملت الليلة رسالة واضحة: التفاؤل والفرح هما السبيل لبناء مستقبل أفضل.