العراق يدخل العام الجديد 2025
2025-01-01 00:05:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
استقبل العراق العام الجديد 2025 وسط افراح واحتفالات المواطنين في عموم المحافظات.
وقال مراسلو وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "العراقيين في عموم المحافظات استقبلوا العام الجديد 2025 وسط أمنيات بأن ينعم البلد وشعبه بالأمن والأمان واستمرار الانجازات المتحققة في مختلف القطاعات".
استقبل العراق العام الجديد 2025 وسط افراح واحتفالات المواطنين في عموم المحافظات.
وقال مراسلو وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "العراقيين في عموم المحافظات استقبلوا العام الجديد 2025 وسط أمنيات بأن ينعم البلد وشعبه بالأمن والأمان واستمرار الانجازات المتحققة في مختلف القطاعات".