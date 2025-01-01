البحرين تهزم الكويت وتبلغ نهائي خليجي 26

2025-01-01 00:05:02 - المصدر: واع

الكويت – واعتغلب منتخب البحرين على نظيره الكويتي بنتيجة (1-0) في نصف نهائي بطولة كأس الخليج بنسختها الـ 26 في الكويت.ولحق المنتخب البحريني لكرة القدم بنظيره العماني في نهائي خليجي 26، بعد الفوز على صاحب الضيافة المنتخب الكويتي بهدف من دون رد سجله محمد مرهون في الدقيقة 75، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد جابر الدولي في الدور قبل النهائي.ولم يتمكن المنتخب الكويتي المدعوم بخمسين ألف متفرج من الوصول لشباك ابراهيم خلف الله، رغم النقص العددي للمنتخب البحريني بعد اشهار البطاقة الحمراء لمهدي عبد الجبار في الدقيقة "51"، من قبل الحكم الروماني كوفاك استيفان.