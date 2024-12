2025-01-01 00:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

النجف/ عراق اوبزيرفر نشر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تغريدة في ليلة رأس السنة، كتب فيها انتهى عام مليء بالشهداء والجروح والثكالى، لافتا الى ان العام الجديد قد يكون الأسوأ إذا لم تتم الصحوة من التبعية والخضوع والاذلال.

The post في ليلة رأس السنة.. الصدر مغردا: انتهى عام مليء بالشهداء والجرحى والثكالى first appeared on Observer Iraq.