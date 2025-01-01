رئيس الوزراء يطلق على 2025 بعام استمرار الإنجازات

2025-01-01 01:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الشعب العراقي بحلول العام الجديد 2025، فيما أطلق 2025 بعام استمرار الإنجازات.وقال السوداني في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "عام جديد مليء بالأمل والعزم على استمرار نهج الخدمة لشعبنا العراقي الكريم، وأجمل التبريكات وأطيب الأماني، مقرونةً بالدعاء إلى الله جلّ وعلا، أن يحفظ عراقنا الغالي ويديم نعمة الأمن والاستقرار على كل ربوعه المزدهرة".وأضاف، "لقد أنهينا عاماً بذلنا فيه أقصى غاية الجهد لتحقيق تطلعات شعبنا، والتأسيس لنهضة تنموية مستدامة، تُحدث الفارق وتَمضي بهذا الجيل والأجيال القادمة إلى المكانة التي يستحقها العراق بين الأمم".وتابع، "وفي مطلع عام 2025، نؤكد العزم على استكمال كل ما بدأنا به من خطط ومشاريع ستراتيجية وبُنى تحتية، ليكون "عام استمرار الإنجازات"، ولن نفوّت فرصة إلّا وجعلناها في طريق خدمة العراقيين من خلال بناء الدولة، ومحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح، وتوفير فرص العمل، و تأمين الخدمة الاجتماعية والصحية، حفظ الله العراق وأهله".



