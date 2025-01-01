السوداني: 2025 سيكون عام الانجازات الجديدة

2025-01-01 01:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، أن عام 2025 سيكون عام استمرار الإنجازات، مشيراً الى أن الحكومة ماضية ببناء الدولة ومحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح.

وقال السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بمناسبة حلول العام الجديد، "عام جديد مليء بالأمل والعزم على استمرار نهج الخدمة لشعبنا العراقي الكريم، وأجمل التبريكات وأطيب الأماني، مقرونةً بالدعاء إلى الله جلّ وعلا، أن يحفظ عراقنا الغالي ويديم نعمة الأمن والاستقرار على كل ربوعه المزدهرة".

وأضاف "لقد أنهينا عاماً بذلنا فيه أقصى غاية الجهد لتحقيق تطلعات شعبنا، والتأسيس لنهضة تنموية مستدامة، تُحدث الفارق وتَمضي بهذا الجيل والأجيال القادمة إلى المكانة التي يستحقها العراق بين الأمم".

وأوضح السوداني "في مطلع عام 2025، نؤكد العزم على استكمال كل ما بدأنا به من خطط ومشاريع إستراتيجية وبُنى تحتية، ليكون "عام استمرار الإنجازات"، ولن نفوّت فرصة إلّا وجعلناها في طريق خدمة العراقيين من خلال بناء الدولة، ومحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح، وتوفير فرص العمل، وتأمين الخدمة الاجتماعية والصحية، حفظ الله العراق وأهله".