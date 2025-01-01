عبر شفق نيوز.. شباب العراق يستقبلون 2025 بأمنيات "طريفة"

2025-01-01 01:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل شباب عراقيون العام الجديد 2025بأمنيات بدت "طريفة" حيث عبروا عنها وهم يتجولون في أربيل عاصمة إقليمكوردستان، في محاولة لتحقيقها خلال هذا العام الذي يتمنون أن يكون مختلفاً.

وقال عبد الله، سائح مواطن من بغداد، لوكالة شفق نيوز "بلغت30 عاماً وما زالت أعزبا وأتمنى في السنة المقبلة أن أتزوج وهذا أقصى ما أتمناه في2025 ولكن والدي ما زال غير مقتنع بي".

بدوره قال كامران، مواطن من أربيل، لوكالة نيوز "راتبيالشهري 500 ألف دينار عراقي فقط وأتمنى في السنة المقبلة أن يصبح راتبي أكثر منمليونين ولا أعلم كيف، الراتب لا يكفي للنركيلة حتى، رغم أنها ضارة وأود تركها".

إلى ذلك، قال سمير، سائح من بغداد، لوكالة شفق نيوز "ليستلدي أية أمنيات لكنني أقول: سنة مليئة بالمال في جيوب البناطيل القديمة التي تجدفيها مبالغ منسية".

وقال سعيد، سائح من محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز "حياتيكلها كانت عبارة عن تعاسة على عكس اسمي الذي هو سعيد وأمنيتي أن أتزوج الفتاة التيأحبها والتي لا يقبل أهلها تزويجي إياها".

ويترقب العراقيون السنة الجديدة بأجواء احتفالية كبيرةفي مختلف المحافظات.