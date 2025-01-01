البحرين وعمان يضربان موعدا لنهائي "خليجي 26" في الكويت

2025-01-01 02:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

البحرين تتأهل إلى نهائي "خليجي 26" بعد الفوز على الكويت (رويترز)

واصل المنتخب البحريني مشوار التألق في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) بفوزه (1-0) على الكويت المستضيفة ضمن مباراة قبل نهائي البطولة اليوم الثلاثاء.

وتأهلت البحرين بذلك لنهائي البطولة الذي سيقام السبت المقبل، لتلاقي عمان التي فازت (2-1) على السعودية في المباراة الأولى ضمن الدور قبل النهائي التي أقيمت في وقت سابق اليوم.

وسجل محمد مرهون هدف البحرين والمباراة الوحيد في الدقيقة 75 من عمر اللقاء بعدما وصلت الكرة إليه أمام المرمى ليسكنها الشباك ويضمن الفوز للبحرين.

وفازت البحرين على السعودية والعراق حامل اللقب في أول مباراتين بدور المجموعات قبل أن تخسر أمام اليمن (2-1) لكنها كانت ضمنت التأهل لقبل النهائي قبل هذا اللقاء.

وتأهل منتخب عمان لنهائي "خليجي 26" بعدما فاز بـ10 لاعبين (2-1) على نظيره السعودي في قبل النهائي اليوم.

وهيمن المنتخب السعودي على معظم فترات الشوط الأول، فيما حاولت عمان التسجيل حتى بعدما طُرد المنذر العلوي ببطاقة حمراء مباشرة قرب نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفرض المنتخب السعودي حصاراً على المنتخب العماني في الشوط الثاني، أملاً في الاستفادة من التفوق العددي وظن أنه سجل هدفاً أحرزه عبدالله الحمدان لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

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لكن عمان نجحت في التسجيل من ركلة حرة على حافة منطقة الجزاء سددها أرشد العلوي في الدقيقة 74 وقبل ست دقائق على نهاية الوقت الأصلي سجل علي البوسعيدي الهدف الثاني من مسافة قريبة.

وقلص المنتخب السعودي الفارق بعد فترة وجيزة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء أطلقها محمد كنو، واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، وصمد المنتخب العماني تحت الضغط ليظفر ببطاقة التأهل للنهائي على حساب المنتخب السعودي الذي أنهى المباراة بـ10 لاعبين إثر طرد عبدالإله هوساوي في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تدخل قوي.

ويواجه المنتخب العماني نظيره البحريني في نهائي البطولة، وسيكون لقاء متكرراًَ بينهما من نصف نهائي النسخة الماضية عام 2023، عندما تمكنت عمان من الفوز بهدف من دون رد، قبل أن تخسر النهائي بصعوبة أمام العراق.



