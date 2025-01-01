وزير الداخلية يبحث مع رئيس هيئة النزاهة مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام
2025-01-01 02:20:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي ، مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلتقى رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي ، وجرى خلال هذا اللقاء بحث جملة من الموضوعات ذات الأهتمام المشترك من بينها تكاتف الجهود والسعي المشترك لمحاربة الفساد والمفسدين لضمان أمن وإستقرار المواطن العراقي" .
وشدد الوزير على "الدور المهم للهيئة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، مثمناً في الوقت ذاته جميع الإجراءات المتخذة في هذا المجال" .
من جانبه، اكد رئيس هيئة النزاهة على "تعزيز التعاون المشترك والسعي المتواصل لتحقيق الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة."
بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي ، مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلتقى رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي ، وجرى خلال هذا اللقاء بحث جملة من الموضوعات ذات الأهتمام المشترك من بينها تكاتف الجهود والسعي المشترك لمحاربة الفساد والمفسدين لضمان أمن وإستقرار المواطن العراقي" .
وشدد الوزير على "الدور المهم للهيئة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، مثمناً في الوقت ذاته جميع الإجراءات المتخذة في هذا المجال" .
من جانبه، اكد رئيس هيئة النزاهة على "تعزيز التعاون المشترك والسعي المتواصل لتحقيق الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة."