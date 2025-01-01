وزير الداخلية يبحث مع رئيس هيئة النزاهة مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام

2025-01-01 02:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي ، مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلتقى رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي ، وجرى خلال هذا اللقاء بحث جملة من الموضوعات ذات الأهتمام المشترك من بينها تكاتف الجهود والسعي المشترك لمحاربة الفساد والمفسدين لضمان أمن وإستقرار المواطن العراقي" .وشدد الوزير على "الدور المهم للهيئة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، مثمناً في الوقت ذاته جميع الإجراءات المتخذة في هذا المجال" .من جانبه، اكد رئيس هيئة النزاهة على "تعزيز التعاون المشترك والسعي المتواصل لتحقيق الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة."