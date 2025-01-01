ليفربول يرفض بيع ارنولد الى ريال مدريد في الشتاء

2025-01-01 08:00:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

ذكرت تقارير أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض أول عرض من ريال مدريد الإسباني لضم ترينت ألكسندر أرنولد لاعب الفريق.

وأثيرت تكهنات بشأن مستقبل أرنولد مع انتهاء عقده الحالي مع النادي الإنجليزي في الصيف المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" أن العملاق المدريدي بدأ اختبار قوة ليفربول من خلال الاستفسار عن إمكانية ضم الظهير الأيمن الإنجليزي الذي يمكنه الرحيل مجانا في غضون ستة أشهر.

ويتردد أن ليفربول لم يخف رغبته في توقيع عقد جديد مع ألكسندر أرنولد، وشدد على أن اللاعب ليس للبيع.

من جانبه لم يعلن أرنولد عن رغبته في مغادرة ناديه الإنجليزي، لكن إدارة ليفربول ينتظرها صيف ساخن في ظل انتهاء تعاقد نجمي الفريق محمد صلاح وفيرغيل فان دايك.