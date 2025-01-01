سان جيرمان يضع عينه على صفقة كبرى من يوفنتوس

2025-01-01 08:50:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أفاد تقرير صحفي فرنسي، بأن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس، في الفترة الحالية.

وبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، لقيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، لا يمانع رحيل مهاجمه الفرنسي راندال كولو مواني الذي يملك عروضا من أندية إنجليزية، من بينها آرسنال ووست هام يونايتد.

وأشارت إلى أن مهمة باريس سان جيرمان في ضم فلاهوفيتش لن تكون سهلة، في ظل رغبة آرسنال وتشيلسي في ضمه أيضًا.

وحاول تشيلسي ضم فلاهوفيتش، في الصيف الماضي، لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق مع يوفنتوس.

وعرض تشيلسي وقتها 25 مليون يورو بالإضافة إلى مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، من أجل ضم فلاهوفيتش، لكن يوفنتوس طلب 40 مليون يورو، كما أراد لوكاكو الانتقال إلى نابولي.

ويمتد تعاقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس حتى صيف 2026.

وخاض الدولي الصربي مع يوفنتوس 123 مباراة وسجل 53 هدفا وصنع 11 آخرين.