بتكوين يتضاعف مرتين بفضل صندوق الاستثمار المتداول الفوري وترامب

2025-01-01 09:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تضاعفت قيمة البيتكوين بأكثر من الضعف في عام 2024 بفضل موافقة الهيئة التنظيمية للأسواق الأمريكية على صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بسعرها الفوري والتفاؤل بشأن تخفيف العقبات التنظيمية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وصلت أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم إلى 100 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وهو إنجاز أثار "الغرائز الحيوانية" بين مؤيدي فئة الأصول الناشئة.

وقد أدى ارتفاع بنسبة تزيد عن 120% في عملة البيتكوين هذا العام وارتفاع بنسبة 50% تقريبًا في عملة الأثير، ثاني أكبر عملة مشفرة، إلى دفع القيمة السوقية للقطاع إلى حوالي 3.5 تريليون دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko.

ومن المتوقع تحقيق المزيد من المكاسب بحلول عام 2025، وفقا للمحللين.

وكتب محللون في شركة بيرنشتاين للوساطة في مذكرة للعملاء في وقت سابق من هذا الشهر: "ما زلنا مقتنعين بأن 100 ألف دولار ليست هي النقطة النهائية. نتوقع أن يصل البيتكوين إلى أعلى مستوى له في الدورة عند 200 ألف دولار في أواخر عام 2025".

وقالت مذكرة بيرنشتاين "نتوقع أن تظهر عملة البيتكوين باعتبارها مخزن القيمة الرئيسي في العصر الجديد، لتحل محل الذهب في نهاية المطاف على مدى العقد المقبل وتصبح جزءا دائما من تخصيص الأصول المتعددة المؤسسية ومعيارا لإدارة الخزانة للشركات".