أسعار النفط تسجل انخفاضا سنويا بنسبة 3% وتتراجع للعام الثاني على التوالي

2025-01-01 09:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط نحو 3% في العام 2024، لتتراجع للعام الثاني على التوالي، مع توقف تعافي الطلب بعد الجائحة، وكفاح اقتصاد الصين، وضخ الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج أوبك المزيد من الخام في سوق عالمية جيدة الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الثلاثاء، آخر أيام التداول في العام، 65 سنتا أو 0.88 بالمئة إلى 74.64 دولارا للبرميل.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 73 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 71.72 دولارا للبرميل.

واستقر خام برنت القياسي منخفضا نحو 3% عن سعر إغلاقه النهائي في 2023 عند 77.04 دولار، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط تقريبا عند التسوية النهائية العام الماضي.

وفي سبتمبر/أيلول، توقع مستثمرون ان أسعار النفط ستتداول على الأرجح عند حوالي 70 دولارا للبرميل في عام 2025 بفعل ضعف الطلب الصيني وارتفاع الإمدادات العالمية، مما يبطل أثر الجهود التي تقودها أوبك+ لدعم السوق.

وأجبرت توقعات الطلب الأضعف في الصين على وجه الخصوص منظمة البلدان المصدرة للبترول ووكالة الطاقة الدولية على خفض توقعاتهما لنمو الطلب على النفط لعامي 2024 و2025.

توقعت الطاقة الدولية أن سوق النفط ستدخل عام 2025 بفائض، حتى بعد أن أرجأت أوبك وحلفاؤها خطتهم لبدء زيادة الإنتاج حتى أبريل/نيسان 2025 على خلفية انخفاض الأسعار.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 259 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي مرتفع عند 13.46 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول مع ارتفاع الطلب إلى أقوى مستوياته منذ الجائحة.