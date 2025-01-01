2025-01-01 09:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حلَّ العراق في المرتبة الثانية ضمن لائحة أكبر 10 دول عربية استخداما لتطبيق "شناب شات"، وفقا لأحدث احصائية اصدرها موقع "world population review" للتحليلات.

وتصدرت السعودية قائمة البلدان العربية الأكثر استخداما لهذا التطبيق، وجاءت مصر في المركز الثالث بعد العراق.

وجاءت السعودية في المركز الخامس عالميا، فقد بلغ عدد مستخدمي "سناب شات" في تلك البلاد قرابة 23.3 مليون مستخدم خلال العام الماضي بزيادة بنحو 2.3 عن العام الماضي.

وأما العراق فقد حلّ في المرتبة السابعة عالميا، والثانية عربيا من حيث عدد مستخدمي "سناب شات"، فقد بلغ عدد مستخدمي هذا التطبيق 15.4 مليون مستخدم في العام 2024.

ووفقا للاحصائية فقد تراجع عدد مستخدمي هذا التطبيق في العراق بحوالي 200 ألف مستخدم.

أما مصر فقد جاءت في المرتبة الثالثة عربياً، وفي المرتبة التاسعة عالمياً، حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق في مصر حوالي 12.3 مليون مستخدم حتى بداية العام 2025، مقابل 15.4 مليون مستخدم العام الماضي.

هذا وحلت الجزائر في المرتبة الرابعة عربيا بعدد مستخدمين لـ"سناب شات" بلغ 7.5 ملايين مستخدم، تلتها المغرب في المرتبة الخامسة عربيا بعدد 5.4 ملايين مستخدم، ثم الإمارات بالمرتبة السادسة عربيا 4.1 ملايين مستخدم، وجاءت بعدها الأردن في المركز السابع عربيا بعدد 3.8 ملايين مستخدم.

كما جاءت الكويت في المرتبة الثامنة عربيا بعدد 2.2 مليون مستخدم، تلتها عُمان تاسعا 1.9 مليون مستخدم للتطبيق، وحلت تونس في المركز العاشر بين قائمة الدول العربية العشر الأكثر استخداما لـ"سناب شات" بعدد 1.2 مليون مستخدم.