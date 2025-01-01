2025-01-01 10:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الشرطة الاتحادية القت القبض على 13 متهما متورطين بقتل وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة مسلحة شرقي العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه "بعد ورود أخبار عن مشاجرة وإطلاق نار في منطقة الحسينية ببغداد، توجهت على الفور قوة من اللواء العشرين الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية إلى محل الحادث، تبين قتل 4 أشخاص وإصابة 2 جراء إطلاق نار بسبب مشاجرة أطفال".

وأضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك مع الأجهزة الأمنية العاملة ضمن قاطع المسؤولية وباسناد استخباري وبعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تم الوصول إلى الجناة والقاء القبض 13 متهما ضبط بحوزتهم، ( 4 بندقية كلاشنكوف ، مسدس)".

وتابع البيان بالقول، إنه "تمت إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة أصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".