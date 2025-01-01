يضم فنادق ومسارح.. ذي قار تعلن تفاصيل مشروع مدينة أور السياحية

2025-01-01 10:25:02 - المصدر: واع

ذي قار - واع - زهراء صباح

أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مشروع مدينة أور السياحية، فيما أشارت الى وضع خطة لتطوير المتنزهات والمناطق الترفيهية بالأقضية والنواحي.

وقال معاون المحافظ لشؤون الخدمات، سلامة السرهيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع مدينة أور السياحية الذي يتضمن الكنيسة وغيرها من المرافق الأخرى وصل الى مراحل متقدمة من خلال اكتمال البنى التحتية"، مبينا أنه "تم الان تدشين المسارح منها المسرح الروماني والمسرح المفتوح والمسرح المغلق داخل المدينة الذي يستقبل المؤتمرات وحفلات التخرج وغيرها من الفعاليات التي تخص المحافظة".

وأضاف أن "العمل مستمر في المرافق الأخرى من خلال إنشاء الحدائق والمتنزهات والمطاعم والفنادق"، لافتا إلى أنه "تم وضع الحجر الأساس لفندق داخل مدينة أور، وهناك متحف حضاري، بعضها سيكتمل قريباً أما البعض الآخر كالفنادق والمتحف فتحتاج الى وقت لإكمالها".

وأكد أن "محافظة ذي قار تشهد تنفيذ كورنيش بطول 5 كم وهو الأطول على مستوى المحافظة والمناطق الجنوبية بصوبين، الشامية والجزيرة"، مبيناً أن "هناك متنزهات وكورنيشاً في بعض أقضية ونواحي ذي قار".

وذكر أن "الحكومة أعطت اهتماماً كبيراً بهذا الجانب، وهناك خطة أعدت لهذا الغرض لتشمل كافة المناطق في المحافظة".