موسكو تلوح بوقف امدادات الغاز لاوربا عبر اوكرانيا

2025-01-01 10:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

ارتفعت أسعار الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم (1 كانون الثاني 2025)، إلى 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة لأول مرة منذ أكثر من عام، مع استعداد روسيا لوقف ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر شبكة خطوط أنابيب أوكرانيا.

وذكرت شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز في اوكرانيا في بيان وتابعته، "بغداد اليوم"، إن الطلبيات الأولية لنقل الغاز عبر محطة الضخ سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية اعتبارا من أول يناير كانت صفرا.

وتعد هذه أول إشارة ملموسة من التدفقات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا - طريق العبور الرئيسي للغاز لعقود من الزمان.

وتنتهي اتفاقية العبور تلقائيا البالغة مدتها خمس سنوات بين موسكو وكييف بمجرد انتهاء الوقت المحدد في عام 2024، دون وجود بديل.

بدوره رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أي اتفاق يضمن استمرار تدفق الغاز الروسي إلى أسواق أوروبا لحرمان روسيا من عائدات هذه الصادرات.

وأدت الشكوك بشأن استمرار تدفق هذه الإمدادات التي تمثل حوالي 5% من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز إلى ارتفاع أسعار العقود القياسية بنسبة 51% خلال العام الحالي.

في المقابل أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لانتهاء عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وذلك ردا على الانتقادات المستمرة من رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.

وقالت متحدثة باسم المفوضية، إن البنية التحتية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتزويد وسط وشرق أوروبا بالغاز من مصادر غير روسية عبر مسارات بديلة.

وأضافت: "إن تأثير وقف العبور عبر أوكرانيا على أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي محدود."

المصدر: وكالات