2025-01-01 10:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 13 متهماً متورطين بقتل وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة مسلحة شرق العاصمة بغداد.وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى): "بعد ورود إخبار عن مشاجره وإطلاق نار في منطقة الحسينية ببغداد توجهت على الفور قوة من اللواء العشرون الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية إلى محل الحادث، تبين قتل (4) أشخاص وإصابة […]

