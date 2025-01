ابراج اليوم الاربعاء على الصعيد العاطفي و المهني و الصحي

2025-01-01 11:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل) • الصحة: تجنب تناول الطعام في الليل للحفاظ على صحتك. • المهنة: حاول الابتعاد عن القيل والقال في مكان العمل اليوم. • العاطفة: حب جديد يطرق بابك، ولكن احرص على مراقبة تصرفات الشخص المعني. برج الثور (20 أبريل – 20 مايو) • الصحة: حاول...

