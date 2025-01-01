2025-01-01 11:09:04 - المصدر: ايشان

شهدت أسعار النفط تراجعا كبيرًا بنحو 3% خلال عام 2024، مسجلة انخفاضا للعام الثاني على التوالي، في ظل مجموعة من العوامل التي أثرت سلبًا على توازن السوق. وتأتي هذه الخسائر نتيجة لتباطؤ تعافي الطلب العالمي عقب جائحة كورونا، إلى جانب التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وفي الوقت ذاته، ساهمت […]

ظهرت المقالة عامان من الخسائر المتتالية.. النفط ينهي 2024 على تراجع بـ 3 في المئة أولاً على ايشان.



