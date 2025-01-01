عاجل| عراق أوبزيرفر تعلن نتائج استفتائها السنوي لأفضل شخصية سياسية عراقية للعام 2024 (فيديو)

2025-01-01 11:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/عراق اوبزيرفر أعلنت وكالة عراق اوبزيرفر نتائج استفتائها السنوي للعام 2024، بمشاركة آلاف المصوتين على حساباتها المختلفة في منصات التواصل الاجتماعي. وفي استفتاء لأفضل شخصية سياسية عراقية للعام 2024، كان تصويت الجمهور العراقي كالتالي: – في المرتبة الأولى: فاز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني – وفي المرتبة الثانية، جاء رئيس اقليم كوردستان العراق …

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