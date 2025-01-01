الصحة تعلن تسجيل 564 إصابة متنوعة خلال ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية

2025-01-01 11:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الإصابات المسجلة خلال ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية في عموم العراق، فيما أشارت الى تسجيل أكثر من 200 إصابة بحوادث سير ليلة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإصابات في الألعاب النارية ليلة رأس السنة، بين اصابات بحروق مختلقة واصابات بالعين المباشرة والأطراف"، مبينا ان "الوزارة سجلت اصابات بطلق ناري بعضها خطرة واحتاجوا الى الدخول للعناية المركزة".

واضاف انه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، الا ان بعض الاصابات خطرة ويتلقون العلاج"، مشيرا الى أن "وزارة الصحة مستنفرة بحسب توجيه وزير الصحة من يوم امس في جميع ردهات الطوارئ من خلال تواجد الأطباء والمختصين والمقيمين مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية".

وأكد أن "الوزارة لم تواجه أي مشكلة من ناحية توفير المستلزمات الطبية مع وجود الملاكات المختلفة"، لافتا الى ان "هناك جهودا للإسعاف الفوري والمسعفين".

واشار الى ان "مجموع الاصابات بالالعاب النارية 143 اصابة والطلق الناري 40 اصابة وحوادث السير 203 اصابات واصابات مختلفة متنوعة 178 اصابة في جميع المحافظات".