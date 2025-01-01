توصيات حكومية لمزارعي محاصيل الفواكه والخضروات

2025-01-01 11:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، توصيات لمزارعي محاصيل الفواكه والخضروات، فيما اشارت الى ان تبني التقنيات الحديثة واعتماد الممارسات الزراعية الذكية يسهم في منافسة المحاصيل بالأسواق العالمية.

وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "على المزارعين العراقيين تبني التقنيات الحديثة في الزراعة واعتماد الممارسات الذكية بدءاً من تهيئة وحراثة الأرض إلى الحصاد".

وشدد على ضرورة "استعمال التسوية الليزرية والبادرة المسمدة والري الحديث وكذلك طرق التسويق الحديثة لمحاصيل الخضراوات والفواكه، من فرز وتدريج وتعبئة وتغليف تضيف قيمة مضافة كبيرة للسلع الزراعية، لتكون مقبولة محلياً ومنافسة في الأسواق العالمية".