شرطة بابل تلقي القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب

2025-01-01 11:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، إلقاء القبض على مطلوب بتهم تتعلق بالإرهاب.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "عملية نوعية مشتركة، مكنت قوة من الوحدة التكتيكية الخاصة وخلية الصقور الاستخبارية في بابل، من القبض على مطلوب بتهم تتعلق بالإرهاب".

وأضافت أن "العملية نفذت في منطقة شمال مدينة الحلة، حيث تم تحديد مكان تواجد المتهم ومداهمته بنجاح، وأسفرت العملية عن القبض عليه وفق المادة الثانية / 8 بدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأوضحت قيادة الشرطة أنه "تم تسليم المتهم إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".