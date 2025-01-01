2025-01-01 11:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، بمصرع شاب داخل المستشفى نتيجة تعرضه لإصابة برصاصة طائشة اثناء الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" شابًا تولد 2011 أصيب ليلة أمس برصاصة طائشة أثناء الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة بالعاصمة بغداد، ودخل على إثرها إلى مستشفى الحملة العصبية ببغداد.

وأضاف، أن" الشاب توفي فجر اليوم في المستشفى المذكور، دون أن يتم التعرف على مصدر اطلاق الرصاصة.