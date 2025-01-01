حالة وفاة ثانية بسبب رصاصة طائشة واصابة العشرات بمنطقة العين باحتفالات بغداد

2025-01-01 11:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بمصرع شخص جراء إصابته برصاصة طائشة خلال احتفالات رأس الميلادية في جانب الرصافة العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شابا من مواليد العام 2011 فارق الحياة متأثرا بجراحه نتيجة تعرضه لرصاصة طائشة أثناء احتفالات رأس السنة ليلة أمس داخل مستشفى الجملة العصبية في بغداد.

وكان مصدر امني قد افاد ليل الثلاثاء على الأربعاء بمصرع مدني نتيجة إصابته برصاصة طائشة أُطلقت أثناء احتفالات رأس السنة في جانب الكرخ من بغداد.

في غضون ذلك كشف الدكتور وليد حميد جاسم مدير مستشفى ابن الهيثم للعيون ببغداد، اليوم الأربعاء، عن تسجيل زهاء (31) اصابة خلال احتفالات ليلة راس السنة الميلادية يوم أمس الثلاثاء.

وقال جاسم في بيان اليوم، إنه : بالرغم من التحذيرات المستمرة التي أطلقتها وزارة الصحة في وقت سابق من خطورة استخدام تلك الألعاب إلا أنه وللأسف الشديد دائما ما تسجل مؤسساتنا الصحية استقبال مئات الاصابات فضلا عن ما تشكله هذه الألعاب من خطورة كبيرة حيث تسبب في حدوث حرائق وحالات اختناق داخل المنازل ما يؤدي الى الوفاة في بعض الأحيان .

واوضح ان معظم الاصابات التي استقبلتها طوارئ المستشفى كانت في منطقة الوجه تحديدا في العين، لافتا الى أن المستشفى يشهد وللاسف الشديد ايام الاعياد والمناسبات تسجيل العديد من الاصابات جراء الألعاب النارية والألعاب ذات الطلقات البلاستيكية (الصجم) البعض منها تصيب العين وتكون إصابات شديدة تؤدي الى فقدان البصر بشكل نهائي نتيجة تضرر الشبكية او بطانة القرنية، داعيا المواطنين الى ضرورة الابتعاد عن استخدام تلك الألعاب حفاظا على سلامتهم .

من جانبه تحدث المعاون الاداري الخافر علي عبد العباس بريسم ان اغلب الاصابات كانت لأشخاص باعمار مختلفة، وتحديدا في منطقة العين معظمهم من فئة الأطفال والشباب.

وأوضح ان الطواقم الطبية والملاكات الساندة لها بذلت جهود كبيرة لتقديم العناية الصحية الملائمة للأشخاص المصابين فضلا عن عشرات الحالات المرضية الاعتيادية التي استقبلتها المستشفى مساء خلال ليلة رأس السنة الميلادية وهي اكثر من (124) مراجعا، مشيرا الى ان هذه المشكلة دائما ما نواجهها أثناء عملنا في مثل هكذا مناسبات ولا سيما ايام الأعياد والمناسبات والتي من المفترض ان تكون مناسبات مفرحة .

افادت مصادر طبية وأمنية فجر الاربعاء، بتسجيل أكثر من 70 حالة إصابة في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، نتيجة استخدام الألعاب النارية والرصاص الحي خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز: "تنوعت الإصابات بين حروق وجروح متفاوتة الخطورة جراء الألعاب النارية، بالإضافة إلى إصابات أخرى ناجمة عن إطلاق الرصاص الحي في الهواء.

يُذكر أن السلطات كانت قد أصدرت تحذيرات مسبقة دعت فيها المواطنين إلى تجنب إطلاق الرصاص الحي، لما يسببه من أضرار وخسائر بشرية، وهو ما حدث فعلاً، حيث افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بمقتل شخص نتيجة إطلاق العيارات النارية في الهواء من قبل أحد المحتفلين في حي المهدية بمنطقة الدورة.

من جانبه، قال مصدر أمني إن القوات الامنية باشرت بحملة خاصة بإشراف قائد شرطة بغداد الكرخ، وضبطت فيه اكثر من 20 قطعة سلاح واعتقال اصحابها تم استخدامها خلال الاحتفال.