"ضربني أمام عشيقته".. طليق غاضب يحرق منزل أهل زوجته في كركوك

2025-01-01 11:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الأربعاء، القبض على شخص أقدم على حرق منزل أهل زوجته في منطقة دور الفيلق، نتيجة خلافات عائلية.

وذكر بيان صادر عن الشرطة، تلقته وكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم مكافحة إجرام كركوك تمكنت من اعتقال المتهم في أقل من 48 ساعة من وقوع الحادثة، وتم توقيفه وفق المادة 342 من قانون العقوبات العراقي، تمهيدًا لمحاسبته قانونيًا".

وتعود الواقعة إلى خلافات عائلية وصلت إلى الطلاق، حيث أقدم الزوج على إحراق منزل أهل زوجته بعد رفضها العودة إليه.

الشابة أميرة صبحي عبد الله، من مواليد 2003، سردت لوكالة شفق نيوز تفاصيل قصتها، قائلة: "منذ أول ليلة زواج كان زوجي يتصرف معي بعنف غير مبرر، تعرضت للضرب المبرح أمام عينَي حبيبته، حيث كان يفتح كاميرا هاتفه ليعرض لها ما يفعله بي."

وأضافت: "تزوجنا بتاريخ 24 كانون الثاني 2024، ومنذ ذلك الحين وأنا أتحمل الإهانة والعنف حتى وصلت الأمور إلى الطلاق قبل شهر، طلقني ثلاث مرات خارج المحكمة وحاول إعادتي لاحقًا من خلال المحكمة والباحث الاجتماعي، لكنني رفضت بسبب عنفه الشديد".

وتابعت عبد الله: "عاد طليقي يوم الحادثة إلى منزل أهلي في حي كوردستان (الفيلق سابقًا) وطرق الباب. عند خروجي للحديث معه، اعتدى عليّ بالضرب على رأسي، ثم كسر زجاج المنزل وضرب رأسه به، غادر المكان وعاد بعد فترة حاملاً مادة البنزين، حيث سكبها على المنزل وأضرم النار فيه."

وأشارت إلى أن الأسرة تمكنت من الهروب قبل أن تلتهم النيران المنزل بالكامل، قائلة: "النار أتت على كل ما نملك، لم يتبقَ لنا شيء، ونحن نعاني من ظروف مادية صعبة".