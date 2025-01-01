طفلان يفقدان حياتهما بحريق مروع في السليمانية

2025-01-01 12:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي طفلان مصرعهما وأصيب طفل آخر بجروح خطيرة إثر اندلاع حريق في منزل بمدينة السليمانية في الساعات الأولى من العام الجديد 2025، وذلك نتيجة استخدام مواد قابلة للاشتعال، ما أسفر عن خسائر مأساوية للعائلة.

وأفاد سامان نادر، مدير الطوارئ في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، بأن الحريق اندلع حوالي الساعة الثالثة فجرًا في منزل يقع بمنطقة "جه‌ره‌كاى چوارچراي نوێ" في السليمانية.

وأوضح نادر أن المنزل كان يضم ثلاثة أطفال أثناء وقوع الحادث، حيث أسفر عن وفاة طفلين، أحدهما يبلغ من العمر 6 سنوات والآخر 10 سنوات، بينما أصيب الطفل الثالث بحروق خطيرة وتم نقله على الفور إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج.

وأشار نادر إلى أن العائلة التي تقيم في المنزل من أصول عربية، وأن الحريق نشب نتيجة محاولة استخدام مادة مشتعلة (مادة المومي) للتدفئة، مما أدى إلى اندلاع النيران بشكل كارثي.

على الرغم من الحملات التوعوية المستمرة، شهدت مدينة السليمانية في السنوات الأخيرة عدة حوادث مماثلة بسبب سوء استخدام مواد التدفئة، لا سيما في الأحياء التي تعتمد على وسائل تقليدية لمواجهة البرد القارس، ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الجهات المختصة في المدينة.