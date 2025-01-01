أكثر من 60 مليار دولار مبيعات مزاد العملة العراقي في 2024

2025-01-01 12:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال العام المنصرم 2024، أكثر من 60 مليار دولار.

ووثق المراسل الاقتصادي لوكالة شفق نيوز، بيانات مبيعات مزاد العملة للبنك المركزي العراقي خلال عام 2024، حيث أظهرت الإحصائيات أن البنك باع ما قيمته 60 ملياراً و154 مليوناً و755 ألفاً و191 دولاراً في الأيام التي تم فيها فتح المزاد لبيع وشراء الدولار الأمريكي.

وارتفعت هذه المبيعات بنسبة 47% مقارنة بمبيعات العام 2023 التي بلغت 40 ملياراً و925 مليوناً و383 ألفاً و 937 دولاراً.

واضاف ان معدل المبيعات الشهرية لعام 2024 بلغت 5 مليارات و12 مليوناً و 383 الف دولار شهرياً.

وتوزعت هذه المبيعات ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية التي بلغت 58 ملياراً و691 مليوناً و5 الاف و 191 دولاراً، وما بين البيع النقدي للمصارف التي بلغت مليار واحد و 463 مليونا و750 الفا.

وبلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية و التسويات الدولية للبطاقات الالكترونية التي غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار، وبذات السعر لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.