في اول ايام 2025.. انخفاض طفيف بسعر الدولار في الأسواق العراقية

2025-01-01 12:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد والمحافظات/ عراق أوبزيرفر شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، انخفاضا في أسواق العاصمة بغداد مع افتتاح البورصة الرئيسية في البلاد ببداية العام 2025. وانخفضت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151.700 دينار لكل 100 دولار، بينما سجلت صباح أمس الثلاثاء 151.900 دينار لكل 100 دولار. وفيما يخص أسعار البيع في محال …

