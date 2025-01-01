2025-01-01 12:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر اتحاد غرب آسيا البارالمبي، قراراً بتكليف رئيس اللجنة البارالمبية العراقية، عبيد الفرطوسي، نائباً لرئيس اللجنة الفنية والمسابقات .وذكر بيان للجنة البارالمبية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن" اختيار الفرطوسي جاء تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم وتطوير الرياضة البارالمبية في المنطقة ".وأضاف أن" اتحاد غرب آسيا البارالمبي، عين عضو المكتب التنفيذي، أحمد العاني نائباً لرئيس اللجنة العلمية، وتعيين عضو المكتب التنفيذي، كوثر حسين، عضواً في اللجنة، حيث ستكون مسؤولة عن رياضة القوس والسهم البارالمبي، في حين كُلّفت إيمان عبد الأمير بمسؤولية رياضة البوتشيا ".وتابع أن" هذه التعيينات تأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز دور الرياضات البارالمبية وتوسيع قاعدة المشاركة في المنطقة ".