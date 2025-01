2025-01-01 12:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الرياض/ متابعة عراق أوبزيرفر استقر أحد نجوم المنتخب السعودي على الاعتزال دوليًا بعد نهاية مشوار “الأخضر” في كأس الخليج العربي وكتب الإعلامي السعودي وليد سعيد عبر حسابه بمنصة “إكس” تغريدة أكد خلالها أن محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي الهلال أبلغ إدارة المنتخب برغبته في الاعتزال الدولي. ويأتي اتجاه العويس في الاعتزال دوليًا بعد …

The post اعتزال العويس حارس مرمى السعودية first appeared on Observer Iraq.