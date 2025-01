بدون وفيات.. العراق يسجل 564 إصابة خلال الاحتفال برأس السنة

2025-01-01 12:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الإصابات المسجلة خلال ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية في عموم العراق، فيما أشارت الى تسجيل أكثر من 200 إصابة بحوادث سير ليلة أمس.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقته (المدى)، إن "الإصابات في الألعاب النارية ليلة رأس السنة، بين اصابات بحروق مختلقة واصابات بالعين المباشرة والأطراف"، […]

