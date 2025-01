2025-01-01 12:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ متابعةوفقا لأحدث احصائية اصدرها موقع "world population review" للتحليلات، جاء العراق في المرتبة الثانية ضمن لائحة أكبر 10 دول عربية استخداما لتطبيق "سناب شات".وتصدرت السعودية قائمة البلدان العربية الأكثر استخداما لهذا التطبيق، وجاءت مصر في المركز الثالث بعد العراق. وجاءت السعودية في المركز الخامس عالميا، فقد بلغ عدد مستخدمي "سناب شات" في تلك البلاد […]

