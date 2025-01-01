2025-01-01 13:15:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع- حيدر فرمان

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشـيخ همــام حمودي، اليوم الأربعاء، أن العراق اليوم أكثر بلدان المنطقة استقراراً.

وقال الشيخ حمودي، خلال المهرجان التأبيني السنوي لإحياء ذكرى استشهاد شهيد المحراب، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لاستشهاد السيد، محمد باقر الحكيم (قدس)، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الانتفاضة الشعبانية المباركة، كانت ضد الدكتاتورية وسياستها في التعامل مع الشعب"، مبيناً أن "أبناء العراق تربوا على الشهادة في درب أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام".

وأضاف، أن "العراق قدم بجميع عشائره، الشهداء من أجل إبقاء الحرية والحكم بما يريده الشعب"، مردفاً أن "نهج شهيد المحراب كان مبنيا على مبدأ تحقيق الأمن والاستقرار والإنجازات والخدمات، ونادى بأعلى صوته "هيهات منا الذلة" وضحى بنفسه وأهله من اجل حرية الشعب العراقي".

وأشار الى أن "العراق اليوم أكثر بلدان المنطقة استقرارا، والحكومة تشكر على المنجزات المتحققة"، لافتا الى أن "العراق وشعبه بمراجعه وعلمائه وشيوخه ونسائه قدم التضحيات من أجل حريته وكرامته ومن أجل حفظ كيانه ووجوده".

وأكمل، أن "حضوركم وفاء كبير لعنوان الشهادة وما قدمه الشعب من أجل أن ينال كرامته وعزته وحريته".