مأساة في السليمانية بأول أيام السنة الجديدة.. حريق يلتهم طفلتين ويصيب اخر

2025-01-01 13:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- السليمانية

اكد مراسل "بغداد اليوم"، اليوم الاربعاء، (1 كانون الثاني 2025)، بمصرع طفلتين واصابة طفل اخر وسط مدينة السليمانية بسبب انقطاع الكهرباء واشعال الشموع.

وذكر مراسلنا، ان "النيران التهمت الطفلتين جراء اندلاع حريق، سببه الشموع".

واوضح، ان" عمر الاولى ست سنوات والثانية تسع، كما تسبب الحريق باصابة طفل اخر بحروق جسيمة، وجرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".

واضاف، ان "النيران التهمت المنزل بالكامل بسبب غياب منظومات الامان من تلك الحوادث".