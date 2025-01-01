مصرع شاب وإصابة شخصين بحادث مروع في السليمانية

2025-01-01 13:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في السليمانية اليوم الأربعاء، بمصرع شاب وإصابة شخصين آخرين بجروح بحادث انقلاب سيارة بالمحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن سائق سيارة من نوع "شيفروليه كامارو" فقد السيطرة على الطريق بالقرب من شارع "شاري دايك" في مدينة السليمانية، ما أدى إلى انقلابها، ووفاة السائق الشاب "تروسك غفار" على الفور، وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر، أن فرق المرور والجهات المختصة سارعت إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفى.

وأشار إلى تسليم جثمان الشاب المتوفى إلى عائلته بعد الفحوصات الطبية القانونية في مستشفى الطب العدلي بالسليمانية، فيما يستمر تقديم الرعاية الطبية للمصابين في مستشفى المدينة.