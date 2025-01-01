2025-01-01 13:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، حصيلة الإصابات المسجلة خلال ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية في عموم العراق، فيما أشارت الى تسجيل أكثر من 200 إصابة بحوادث سير ليلة أمس. وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن “الإصابات في الألعاب النارية ليلة رأس السنة، بين اصابات بحروق مختلقة واصابات بالعين المباشرة […]

ظهرت المقالة الصحة تعلن تسجيل 564 إصابة متنوعة خلال احتفالات “رأس السنة” أولاً على ايشان.



