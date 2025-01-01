2025-01-01 13:36:04 - المصدر: ايشان

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته، الثلاثاء، إن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة دمرت المنظومة الصحية في القطاع الفلسطيني وتحدثت عن مخاوف جدية إزاء مدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي. وخلص التقرير الذي يوثق هجمات مختلفة في الفترة من 12 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2024، إلى أن هذه الهجمات كانت […]

ظهرت المقالة تقرير الأمم المتحدة يدين الكيان والأخير يصفه بـ”الملفق” أولاً على ايشان.



