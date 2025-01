2025-01-01 13:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بابل/ عراق اوبزيرفر أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مطلوب بتهم تتعلق بالإرهاب. وذكرت القيادة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “عملية نوعية مشتركة، مكنت قوة من الوحدة التكتيكية الخاصة وخلية الصقور الاستخبارية في بابل، من القبض على مطلوب بتهم تتعلق بالإرهاب”. وأضافت أن “العملية نفذت في منطقة شمال مدينة الحلة، …

The post القبض على مطلوب بتهم تتعلق بالإرهاب في بابل first appeared on Observer Iraq.