دائرة صحة ذي قار: 4 ملايين فحص طبي و69 ألف عملية خلال عام واحد

2025-01-01 14:00:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت دائرة صحة ذي قار عن إجراء 69،663 عملية جراحية خلال عام 2024 في المؤسسات الصحية الحكومية بالمحافظة. وأوضح مدير عام دائرة صحة ذي قار، الدكتور راشد نجم الخالدي، في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن العمليات تنوعت بين 25،003 عمليات جراحية صغرى، و44،660 عملية جراحية متوسطة وكبرى...

